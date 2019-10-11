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РИА НовостиРИА НовостиУмер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
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Умер космонавт Алексей Леонов

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.
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Алексей Леонов
Советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза.
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