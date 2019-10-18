с чего всё началось

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

Политика Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Шоу-бизнес Мама Тимати показала уникальные фотографии с родов Анастасии Решетовой Мамой малыша является модель Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с Тимати с 2015 года, пишет "Свободная Пресса".

Здоровье Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Гаджеты Доступный флагман Huawei Nova 6 обзаведется модемом 5G Имеется информация, что доступный флагманский смартфон Huawei Nova 6 обзаведется модемом 5G. Об этом в соцсетях сообщил инсайдер Эван Блэсс.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Происшествия При пожаре под Ярославлем погибли пять детей Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Кино Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома» Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Футбол «Енисей» вырвал победу у «Луча» благодаря пенальти на 93-й минуте «Енисей» вырвал победу у «Луча» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Единственный мяч красноярцы провели в добавленное время с пенальти.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Футбол Азар не сыграет с «Мальоркой» из-за родов жены Сообщается, что супруга бельгийца родила четвертого ребенка, в связи с чем футболисту могли предоставить мини-отпуск, чтобы тот смог побыть с семьей.

Происшествия Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки Ранее сообщалось, что сын наркобарона, известного как Коротышка, был после ожесточенных столкновений задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).

Политика Захарова рассказала, как Россия отвечает на информационную агрессию Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что против России в мире ведется информационная агрессия, но не война, на которую страна вынуждена отвечать.

Армия и оружие В Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Происшествия Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.

Политика Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.