с чего всё началось

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

Здоровье Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Происшествия 21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура 21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.

Футбол Спартак — Рубин 0:0 (2-й тайм) Защитник сборной России и «Рубина» Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства против «Спартака», после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации, — сообщали в Twitter молодёжной сборной России.

Происшествия Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Армия и оружие Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.

Армия и оружие На Украине нашли «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие На Украине развивается вооружение, «способное дать мощный отпор войскам [президента России Владимира] Путина на Донбассе», заявил «Апострофу» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

Шоу-бизнес Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Футбол Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке» Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".

Здоровье 10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.

Спорт Россию оставили без большого биатлона до осени 2020 года Рассмотрение вопроса о статусе СБР отложено как минимум до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге, сообщает ТАСС.

Политика На Украине суд арестовал экс-замсекретаря СНБО Гладковского на 60 суток Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов.