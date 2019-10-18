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РИА НовостиРИА НовостиУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.
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Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg
 заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
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