Экономика
РИА НовостиУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.
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с чего всё началось
Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.Коммерсантъвчера в 11:39
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Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей
Ведомостивчера в 08:30
Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год, узнал Bloomberg
Газета.Ruвчера в 08:23
Экономический ущерб России от таяния льдов оценили в 150 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:01
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