с чего всё началось

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

Технологии Российские нефтяники будут работать под присмотром искусственного интеллекта Система с помощью компьютерного зрения и технологии искусственного интеллекта анализирует данные с камер видеонаблюдения, выявляет нарушения правил техники безопасности и при необходимости оповещает оператора или подает звуковое оповещение на площадку.

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Шоу-бизнес Светлана Лобода отметила свой день рождения Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.