с чего всё началось

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Экономика Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.

Политика СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.

Культура В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.

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Авто Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литра Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Армия и оружие The National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Общество Для Кейт Миддлтон и принца Уильяма собаки прыгали через горящий обруч Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили 17 октября пятидневный официальный визит в Пакистан.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.

Происшествия В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел.

Политика Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.

Экономика Минтранс не видит предпосылок для приватизации «Аэрофлота» Минтранс РФ не видит предпосылок для снижения доли государства в "Аэрофлоте", так как приватизация не сможет улучшить структуру частного инвестиционного капитала, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Космос Потрясающие краски. NASA показало инфракрасные снимки Земли NASA и Геологическая служба США поделились инфракрасными снимками поверхности Земли, пишет Daily Mail.

Происшествия Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.

Здоровье Несколько травматологов уволились из челябинской больницы Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Культура Назван самый популярный сериал на Netflix Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.

Политика Представитель ООН требует закрыть сайт «Миротворец» Моро призвал депутатов Рады принять все необходимые меры для закрытия сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Украинские новости».