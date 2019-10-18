Экономика

РБКРБКУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

РБК09:34

Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты

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Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Ведомости08:30

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«Трубы взрываются, сваи рушатся»: замминистра сообщил о миллиардных потерях РФ из-за таяния вечной мерзлоты

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:15, Вашингтон
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Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

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В Каталонии началась всеобщая забастовка сторонников независимости региона.
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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
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Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.
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Известная певица Ани Лорак решилась поделиться с фанатами подробностями своей личной жизни.
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В США предложили покончить с Украиной, отдав ее России

Журналист американского издания The American Conservative предложил радикальный способ разрешения кризиса, возникшего в отношениях США и России из-за Украины.
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2-3 чашки кофе в день может также увеличить продолжительность жизни.
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Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК 16 октября в 15:28
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Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
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Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

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British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
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Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

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Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
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В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года собираются повысить до 12 тысяч 130 рублей.
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Покусавший полицейского внук Назарбаева получил условный срок

Покусавший полицейского внук Назарбаева получил условный срок Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает «Би-би-си».
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У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.
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Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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