Экономика

РБКРБКУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

РБК09:34

Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты

Forbes07:12

Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Ведомости08:30

В России оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 миллиардов рублей

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Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год, узнал Bloomberg

Газета.Ru08:23

«Трубы лопаются, сваи рушатся». Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год

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Экономический ущерб России от таяния льдов оценили в 150 млрд рублей

Московский Комсомолец10:01
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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Известная певица Ани Лорак решилась поделиться с фанатами подробностями своей личной жизни.
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Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
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Политика

Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
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Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию

Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.
Пятый канал вчера в 11:09
Происшествия

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
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Политика

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Происшествия

Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62

Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Общество

Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

REGNUM вчера в 06:30
Общество

Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа

Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Газета.Ru 08:40
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Неприятный запах тела может зависеть от рациона

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Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Игры

В EGS бесплатно раздают Alan Wake’s American Nightmare и Observer

Cyber.sports.ru вчера в 15:16
Политика

Депутат спросил у «Яндекса» о рисках иностранного вмешательства в работу

Парламентарий и автор законопроекта «о значимых сайтах» Антон Горелкин попросил руководство крупнейших мобильных операторов и интернет-компаний оценить возможность дистанционного отключения используемого в работе зарубежного оборудования.
News.ru 08:18
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Lenta.ru 10:53
Происшествия

Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово»

Следствие попросило Пресненский суд Москвы арестовать двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово, в том числе шефа полиции, по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
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Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

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Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

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Общество

Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм

Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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По словам президента спортивной организации, Макгрегор любит драться и хочет драться снова, однако его боя с Эдгаром не будет, так как американец на две весовые категории ниже ирландца.
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

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Экономика

Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК 16 октября в 23:52
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