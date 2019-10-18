Общество

Российская газетаРоссийская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg
 заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
Коммерсантъ11:39

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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

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Сын Преснякова и Подольской скопировал выступление своей мамы Наталья Подольская показала, как ее маленький сын вытанцовывает за кулисами.
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