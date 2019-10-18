Общество
Российская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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с чего всё началось
Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.Коммерсантъ11:39
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Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
РИА Новости 12:45
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Армия и оружие
За прошедшие сутки ВСУ 40 раз нарушили перемирие в Донбассе
Капитал страны 16 октября в 03:41
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Piter.tv 08:49
Политика
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку
Bloomberg сообщает, что министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Официально об этом будет сообщено в ближайшее время.
ИА REX 03:36
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 14:33
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Происшествия
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Хоккей
СКА обменял нападающего Олега Ли в «Ак Барс»
Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба петербуржцев.
МР7.ру 10:52
Общество
РСПП исключил из правления владельца группы «Сумма» Магомедова
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов исключен из правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ведомости 14:30
Футбол
«Палермо» прекратил существование
Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia.
Bookmaker-ratings.ru 10:39
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Космос
Впервые в истории космонавтики две женщины вышли в открытый космос
Первый в истории выход двух женщин-космонавтов в открытый космос должен был состояться еще в мае — выполнить его планировали Кристина Коч и Энн Маклейн.
Собака.ru 10:40
Происшествия
Около 80 детей срочно эвакуировали из реабилитационного центра Москвы
После обнаружения дыма всех детей вывели из здания и поместили в другом корпусе.
Газета.Ru 11:29
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Происшествия
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году.
Lenta.ru 12:33
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Газета.Ru 11:47
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Шоу-бизнес
Сын Преснякова и Подольской скопировал выступление своей мамы
Сын Преснякова и Подольской скопировал выступление своей мамы Наталья Подольская показала, как ее маленький сын вытанцовывает за кулисами.
Экспресс газета 14:07