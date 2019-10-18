с чего всё началось

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Футбол Галицкий выступил на публике впервые за долгое время Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Политика В США «Азов» могут признать террористической организацией 39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Игры «Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.

Армия и оружие На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Происшествия Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.

Общество УФАС доказало наличие «снежного сговора» в Петербурге Управление ФАС по Петербургу признало наличие сговора в действиях шести городских компаний на аукционах по содержанию дорог и очистке их от снега.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Политика Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».

Политика Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.

Экономика Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей мира Forbes Семь российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей Global 2000: The World’s Best Employers, подготовленном американским Forbes совместно с компанией Statista.

Футбол В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.

Шоу-бизнес Саша Савельева снялась полуобнаженной После рождения сына Саша Савельева довольно быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.

Гаджеты Xiaomi представила массивный игровой монитор Китайская компания успешно расширяет спектр своей продукции. Теперь речь идет об очередной категории товаров – игровых мониторах.

Космос Китай сделал прорыв в создании ракеты для полетов на Луну В корпорации отметили, что помимо высоконадежных технологий управления полетом, применяемых в ракетах-носителях "Чанчжэн-5" и "Чанчжэн-7", производство новой ракеты будет отличаться передовыми технологиями изготовления и новыми материалами.

Политика Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Происшествия Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Происшествия Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово» Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.