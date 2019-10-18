с чего всё началось

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Армия и оружие США и Турция договорились о приостановлении операции в Сирии Вице-президентом США Майком Пенсом сделано заявление о том, что в ходе проведения переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сторонами достигнуто соглашение о приостановке на 120 часов проводимой Турцией военной операции в Сирии.

Музыка Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос» Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.

Фигурное катание Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Шоу-бизнес Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.

Происшествия Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Финансы Курс доллара опустился ниже 64 рублей Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 63,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:34 мск.

Финансы Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Авто Раскрыли внешность первого кроссовера Aston Martin DBX Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с. Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения.

Кино 32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020 16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.

Армия и оружие В Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны.

Происшествия Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.

Политика В Северодвинске сняли с поезда троих американских дипломатов Троих сотрудников посольства США в России сняли с поезда «Нёнокса — Северодвинск», так как они въехали без разрешения на режимную территорию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Футбол Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Общество Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».

Общество В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.

Космос Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.