Экономика
Российская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.Коммерсантъвчера в 11:39
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Экономический ущерб России от таяния льдов оценили в 150 млрд рублей
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В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
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В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
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