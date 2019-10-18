Экономика
Российская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.Коммерсантъвчера в 11:39
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Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей
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В ходе разыгранных эпизодов соединения провели проверку системы противовоздушной обороны самолётом-разведчиком условного противника в качестве контрольной цели.
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