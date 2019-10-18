с чего всё началось

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

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Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Политика Ближайшее окружение Кадырова опровергло свою зачистку Высокопоставленные чиновники Чечни опровергли публикацию «Новой газеты» о зачистке ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова.

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Происшествия В Орле госпитализировали истощенную девочку из многодетной семьи В Орле госпитализирована истощенная девочка из многодетной семьи, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Происшествия В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ В Кировском районе Санкт-Петербурга иностранец изнасиловал продавщицу, которая возвращалась ночью домой.

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Шоу-бизнес Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.

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