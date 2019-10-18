Экономика

Российская газетаРоссийская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg
 заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
Коммерсантъ11:39

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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

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Потери России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов

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Экономический ущерб России от таяния льдов оценили в 150 млрд рублей

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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
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Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
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Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Появилось изображение российского САО «Мальва»

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Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку

Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.
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Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 07:41
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