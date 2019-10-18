Экономика
Российская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Хоккей
СКА обменял хоккеиста Ли в «Ак Барс»
Санкт-Петербургский СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский «Ак Барс».
RT на русском 11:43
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Наука
Торможение нейронов в мозге продлило жизнь червям и мышам
Американские биологи продлили жизнь нематодам и мышам, подавив у них активность нейронов в мозге.
N+1 вчера в 09:59
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Известия 13:14
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Политика
Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России
Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Коммерсантъ 07:43
Политика
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Lenta.ru 10:53
Политика
СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Политика
В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине
США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Происшествия
В Воронеже пропали две школьницы
Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» обратились к жителям Воронежа с просьбой помочь найти 12-летнюю Дарью Г. и 13-летнюю Юлию С. Школьницы пропали в четверг, 17 октября.
Обозреватель Врн вчера в 17:54
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
Lenta.ru 08:58
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Piter.tv 08:49
Шоу-бизнес
Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Дмитрия Марьянова
В своем Instagram актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли в популярном сериале «Кухня», опубликовала видео, в котором высказалась по поводу того, что считает памятник на могиле Марьянова символом «равнодушия и неприязни».
Вечерний курьер вчера в 13:53
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:1 (Перерыв)
Телекомпания Грозный 08:00
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Здоровье
Краснодарская клиника вошла в топ-20 крупнейших частных медцентров РФ
Краснодарская сеть клиник «Екатерининская» заняла 12-е место в рейтинге 20 крупнейших частных медицинских центров России, составленном Forbes.
РБК Краснодар вчера в 06:48
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44