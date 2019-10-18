с чего всё началось

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

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Политика США ввели новые ограничения в отношении Кубы США продолжают деструктивную политику в отношении соседней Кубы и вводят новые ограничения правил экспорта и реэкспорта определённых типов продукции, среди которых лизинг авиационной техники, поставки телекоммуникационного оборудования и некоторые пожертвования.

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Происшествия В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел.

Здоровье Три полезных перекуса помогут продлить жизнь Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».

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Теннис Павлюченкова вышла в финал Кубка Кремля, где сыграет с Бенчич Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал проходящего в Москве турнира "ВТБ Кубок Кремля", призовой фонд которого в женской части соревнований превышает 965 тысяч долларов.

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Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

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