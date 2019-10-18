Экономика
Российская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила себе недельную голодовку
Актуальные Новости 00:51
Армия и оружие
Экстренное заявление Армии ЛНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ЛНР.
Rusvesna.su вчера в 12:16
Происшествия
На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок
Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Семья Тимати впервые показала лицо его новорожденного сына
Молодые родители сразу же дали понять, что не намерены скрывать факт пополнения в семье, а воспитание ребёнка тоже будет проходить в активной коммуникации Тимати и Решетовой с широкой общественностью.
Bimru.ru 08:18
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Космос
В открытый космос впервые в истории вышли только женщины
Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru 09:14
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%
Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).
ТАСС 08:51
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
В РФ Минздрав подготовил методические рекомендации на случай осложнений после вакцинации.
Независимый публицист вчера в 11:11
Общество
Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа
Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Гаджеты
В Россию пришел дешевый «бабушкофон» Nokia. Он стоит 1800 рублей
Российская газета 07:34
Армия и оружие
Эрдоган захотел договориться с Россией по курдам
Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 08:42
Футбол
Основатель «Магнита» заявил, что бизнесмены должны приносить пользу обществу
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре заявил, что, по его мнению, бизнесмены должны приносить пользу обществу, пишут «Ведомости».
Собеседник 09:54
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Происшествия
Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово»
Следствие просило суд избрать в отношении двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово Сергея Устинова и Дмитрия Смирнова меру пресечения в виде ареста, сообщает корреспондент РБК.
РБК 11:20
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 01:00
Экономика
Парламент Украины принял госбюджет-2020 в первом чтении
Трансляцию заседания парламента 18 октября вел телеканал "Рада" Бюджет был принят в первом чтении с учетом предложений профильного комитета.
Украина.ру 08:42
Футбол
Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом
Болельщики московского "Спартака", входящие в группу "Комитет-2023", написали открытое письмо в адрес владельца клуба Леонида Федуна.
ProstoProSport 04:19