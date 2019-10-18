Экономика

Российская газетаРоссийская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Россия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Коммерсантъ11:39

В России оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 миллиардов рублей

РИА Новости11:25

Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год, узнал Bloomberg

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РБК09:34

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Экономический ущерб России от таяния льдов оценили в 150 млрд рублей

Московский Комсомолец10:01

Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты

Forbes07:12
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