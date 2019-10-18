Экономика
Российская газетаУщерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.
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Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
News.ru 10:15
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Ореанда-Новости 10:57
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания 08:41
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Армия и оружие
Хакеры от имени МИД сообщили, что Литва примет ядерное оружие от США
В Литве в пятницу, 18 октября, хакеры от имени МИД Литвы распространили "новость" о просьбе президента страны Гитанаса Науседы к США создать военную базу в Литве, а также перевести в страну ядерное оружие.
РЕН ТВ 09:05
Происшествия
Адвокат сообщила об избиении Дмитрия Марьянова в день смерти
Адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы 22-летнего сына актера Дмитрия Марьянов в уголовном процессе, связанном с гибелью артиста, раскрыла новые данные в этом деле.
Московский Комсомолец 10:48
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Футбол
«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:11
Шоу-бизнес
Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма 00:29
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Встретятся два непобежденных чемпиона мира: украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 06:47
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Происшествия
Назван заказчик убийства Деда Хасана
Рамблер 09:51
Происшествия
Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта
Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
Газета.Ru 04:38
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Армия и оружие
Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии.
Газета.Ru 11:59