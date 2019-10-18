Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

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