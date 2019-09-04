Экономика
ТАССУщерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей
Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Армия и оружие
В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом
Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд, это прорыв, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
RT на русском 06:33
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Происшествия
Три человека пострадали в Ангарске при хлопке газа в пятиэтажке
Три человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в 5-этажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Игры
После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер
Goroday.ru 07:16
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале
Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Общество
Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы
В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:52
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Теннис
Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв Вавринку
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку.
Нева Спорт вчера в 17:13
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Общество
«Школа провокаторов» заработала накануне выборов в Москве
Вся полученная о «школе провокаторов» информация была сразу же обнародована.
Москва Online 06:04
Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Наука
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Российская газета 00:04
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Футбол
Уан-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Защитник Аарон Уан-Биссака покинул тренировочный лагерь сборной Англии по футболу из-за травмы спины, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51