Экономика
Национальное Аграрное АгентствоМинсельхоз оценил ущерб аграриев от ЧС в 2019 году
По словам первого замглавы Минсельхоза РФ Джамбулата Хатуова, засуха, наводнения, заморозки, пожары случились в 2019 году в 15 республиках, краях и областях России. АПК потерял от этого почти 10 миллиардов рублей.
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Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
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Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
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Ханна назвала имя дочери в ее первый день рождения
"С Днем Рождения красавицу умницу дочку", "Имя обычное, можно было не скрывать", "Адриана Павловна Курьянова, звучит", "Какое красивое имя", "Очень красивое имя. счастья и крепкого здоровья", - написали в комментариях.
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На шахте в Донецке прогремел взрыв
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СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
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Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
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Не революция, но достойная эволюция: критики тепло встретили Gears 5
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Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
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Известия вчера в 13:41
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Россияне проявили Honor
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Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии
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