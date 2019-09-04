Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоМинсельхоз оценил ущерб аграриев от ЧС в 2019 году

По словам первого замглавы Минсельхоза РФ Джамбулата Хатуова, засуха, наводнения, заморозки, пожары случились в 2019 году в 15 республиках, краях и областях России. АПК потерял от этого почти 10 миллиардов рублей.
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В Минсельхозе назвали сумму ущерба аграриев от ЧС в 2019 году

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