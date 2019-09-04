Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.

Ущерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей

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