Экономика
ТАССУщерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей
Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.
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Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике
Телеканал 360° 01:51
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
Вести.Ru вчера в 12:18
Футбол
Луис Суарес: «Неймар сделал все, чтобы вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сделал все, чтобы вернуться в Каталонию.
Спорт-Экспресс 02:05
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Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 16:32
Политика
Путин обсудит отношения России и Монголии в Улан-Баторе
Путин встретится отдельно с президентом Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
RuNews24.ru вчера в 04:04
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Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске
В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.
Газета.Ru 03:21
Экономика
Индия перенимает опыт использования цифровых сервисов РЖД
Цифровые технологии, применяемые в ОАО «Российские железные дороги», планируется внедрить в Индии.
Гудок 01:53
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда вчера в 00:40
Наука
Патент недели: когда биология встречается с физикой
Традиционно чувствительную область биосенсора, которая и реагирует на изменение химического состава среды, «собирают» из трёх слоев: слой проводящего материала, выполненный на основе графена; связующий слой, так называемый линкер, и слой биочувствительного компонента.
Популярная механика вчера в 11:18
Политика
Иранский министр посоветовал Трампу перестать изображать Таноса
Ранее Вашингтон ввел санкции против космических ведомств Ирана Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми высказался по поводу новых санкций, введенных США против Тегерана.
Аргументы и Факты 02:15
Гаджеты
Дизайн флагманского Huawei Mate 30 Pro рассекречен масштабной утечкой
Незадолго до ожидаемой презентации смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетный отраслевой инсайдер OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры и видео с 3D-моделью готовящейся к релизу новинки.
Городской портал Новый Нижний 03:42
Общество
Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру вчера в 14:52
Космос
Ночной Марс скрывает тайну образования метана: газ держится у поверхности до утра
Изменения в атмосфере ночного Марса удерживает газ близко к поверхности.
Экология Регионов 01:22
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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
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Димитров сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
Спорт-Экспресс вчера в 23:51
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Экономика
Кто сможет получит налоговые льготы на Дальнем Востоке
Минвостокразвития рассчитывает, что новый механизм может заработать уже в 2020 г. По проекту инвесторы, самостоятельно построившие необходимую для предприятия инфраструктуру, будут получать льготы по основным налогам.
Финмаркет 01:45
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.
Вести.Ru вчера в 23:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Энергетика
«Газпром» и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества
"Газпром" и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества, сообщает компания.
Finam.Ru вчера в 07:15