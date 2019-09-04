Экономика
Парламентская газетаВ Минсельхозе назвали сумму ущерба аграриев от ЧС в 2019 году
Ущерб российских аграриев в результате чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 9,5 миллиарда рублей, заявил первый замглавы Министерства сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Гаджеты
С четырехмодульной камерой и только одной механической кнопкой: огромные рендеры и видео раскрывают дизайн Huawei Mate 30 Pro
iXBT.com 00:31
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
REGNUM вчера в 11:30
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.
Газета.Ru 01:57
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Технологии
Платформа наружной рекламы BookingBoard начнет работу в SberCloud
В соответствии с соглашением, один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, объединяющий более 170 тысяч рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе SberCloud.
Lenta.ru 02:09
Кино
Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября
Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
Вечерняя Москва вчера в 09:47
Политика
Источники назвали возможную дату обмена пленными между РФ и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти 7 сентября.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Гаджеты
«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Политика
Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».
РБК вчера в 19:25
Экономика
Эксперты из Азии выступили за привлечение инвестиций на Дальний Восток
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков анонсировал подписание 15 соглашений на 46 млрд рублей в рамках ВЭФ-2019.
REGNUM 00:55
Авто
Toyota выпустила новый компактвэн Toyota Calya
Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.
Новые автомобили 01:18
Здоровье
Скворцова пообещала зарегистрировать «Фризиум» как можно скорее
Московский эндокринный завод закупил около 10 тысяч упаковок незарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум», сообщили министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Мойка78 00:33
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.
RT на русском 02:09
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 02 сентября в 14:52
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек
Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Авто
Nissan презентовал обновленный Nissan Juke
Компания Nissan показала кроссовер Nissan Juke второй генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 13:55
Экономика
СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Политика
В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
РИА Новости 01:30
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08