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Ущерб из-за беспорядков в Казахстане оценили в 92 млн долларов

Финансовый ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил приблизительно 92 млн долларов (6,8 млрд рублей).
Фонтанка.Ру
Национальная палата предпринимателей Казахстана оценила ущерб от массовых беспорядков в стране.
Реальное время
Согласно заявлению, характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов".
РИА Новости
Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января граждане страны вышли на улицы с призывом сократить стоимость сжиженного газа.
ФАН

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В Казахстане сообщили, что ущерб от беспорядков превысил $90 млн
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Ущерб из-за беспорядков в Казахстане оценили в 92 млн долларов
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Предприниматели в Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 92 миллиона долларов
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Ущерб от беспорядков в Казахстане составил более 90 млн долларов
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Ущерб от массовых беспорядков в Казахстане оценили в $92 миллиона
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Нацпалата предпринимателей Казахстана: ущерб от беспорядков составил 92 миллиона долларов
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Предприниматели в Казахстане оценили ущерб от беспорядков в $92 млн
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