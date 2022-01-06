Фонтанка.РуУщерб из-за беспорядков в Казахстане оценили в 92 млн долларовФинансовый ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил приблизительно 92 млн долларов (6,8 млрд рублей).Фонтанка.РуНациональная палата предпринимателей Казахстана оценила ущерб от массовых беспорядков в стране.Реальное времяСогласно заявлению, характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов".РИА НовостиСитуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января граждане страны вышли на улицы с призывом сократить стоимость сжиженного газа.ФАНЧитать далееСвернутьРБКРБКЦентральная Служба НовостейНародные новостиREGNUMИА Красная ВеснаГазета.RuНТВПрофильЭкономика сегодняLife.ruФАНФорпост Северо-ЗападПодробнее о событииВ Казахстане сообщили, что ущерб от беспорядков превысил $90 млнТАССвчера в 09:24Ущерб из-за беспорядков в Казахстане оценили в 92 млн долларовФонтанка.Рувчера в 09:23Предприниматели в Казахстане оценили ущерб от беспорядков в 92 миллиона долларовРИА Новостивчера в 07:57Ущерб от беспорядков в Казахстане составил более 90 млн долларовРоссийская газетавчера в 08:02Ущерб от массовых беспорядков в Казахстане оценили в $92 миллионаРеальное времявчера в 07:36Нацпалата предпринимателей Казахстана: ущерб от беспорядков составил 92 миллиона долларовLenta.ruвчера в 07:23Предприниматели в Казахстане оценили ущерб от беспорядков в $92 млнГазета.Ruвчера в 07:53Показать ещёОценить143Поделиться