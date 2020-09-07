Ущерб мировой экономике от коронавируса может составить $35 трлн
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Страны могут столкнуться с новыми проблемами в экономике, связанными с коронавирусом, считают эксперты, которых опросил Bloomberg. Так по мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, мировая экономика может потерять 35 триллионов долларов до конца 2025 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
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Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
Радио Sputnik6 сентября в 12:20