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Daily Moscow
Daily Moscow

Ущерб мировой экономике от коронавируса может составить $35 трлн

Страны могут столкнуться с новыми проблемами в экономике, связанными с коронавирусом, считают эксперты, которых опросил Bloomberg. Так по мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, мировая экономика может потерять 35 триллионов долларов до конца 2025 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известия6 сентября в 12:41
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Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

News.ru6 сентября в 13:46
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Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБКвчера в 19:38
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Вести.Ru6 сентября в 13:53
Коммерсантъ

Bloomberg: пандемия может обойтись мировой экономике к 2025 году в $35 трлн

Коммерсантъвчера в 00:39
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Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новости6 сентября в 13:06
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Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известия6 сентября в 12:41
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Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис

Радио Sputnik6 сентября в 12:20

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов
REGNUMвчера в 02:37
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Известия17:45
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«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03

Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русскомвчера в 11:38
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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