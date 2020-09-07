Страны могут столкнуться с новыми проблемами в экономике, связанными с коронавирусом, считают эксперты, которых опросил Bloomberg. Так по мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, мировая экономика может потерять 35 триллионов долларов до конца 2025 года.

С чего всё началось Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года. Известия 6 сентября в 12:41