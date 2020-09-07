«Умолял много лет»: Дженсен Эклс заберет «детку» со съемок «Сверхъестественного» после финала

В недавнем интервью Digital Spy актер, полюбившийся фанатам в роли Дина Винчестера, признался, что ему пришлось долгие годы умолять шоураннеров, чтобы они позволили ему увезти вещицу, «на которую он положил глаз с первого дня».