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TatCenter
TatCenter

Ущерб мировой экономики от пандемии может достичь $ 35 трлн

Суммарный ущерб, нанесенный пандемией мировой экономике может к 2025 году достичь $ 35 трлн, рассчитал эксперт Уорик Маккиббин из Института Брукингса и Австралийского национального университета.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известия6 сентября в 12:41
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Что еще может пойти не так: названы угрозы нового мирового кризиса

Вести.Ruвчера в 04:23
Российская газета

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики

Российская газетавчера в 20:35
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Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

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Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

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Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

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РИА Новости6 сентября в 13:06
РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБКвчера в 19:38

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ru5 сентября в 22:06
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В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке насильно вывезти ее из Белоруссии она порвала свой паспорт, и пограничники не могли ее пропустить.
Интерфакс04:30
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Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русскомвчера в 12:09
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Алаев: РФС провел большую работу для запуска молодежного первенства

Российский футбольный союз (РФС) провел большую работу совместно с Роспотребнадзором, чтобы запустить молодежное первенство России, а также второй сезон Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в условиях пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
РИА Новости04:09

«Умолял много лет»: Дженсен Эклс заберет «детку» со съемок «Сверхъестественного» после финала

В недавнем интервью Digital Spy актер, полюбившийся фанатам в роли Дина Винчестера, признался, что ему пришлось долгие годы умолять шоураннеров, чтобы они позволили ему увезти вещицу, «на которую он положил глаз с первого дня».
Popcornnews.ru02:20