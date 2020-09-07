Ущерб мировой экономики от пандемии может достичь $ 35 трлн
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Суммарный ущерб, нанесенный пандемией мировой экономике может к 2025 году достичь $ 35 трлн, рассчитал эксперт Уорик Маккиббин из Института Брукингса и Австралийского национального университета.В источнике
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