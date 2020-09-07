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TatCenter
TatCenter

Ущерб мировой экономики от пандемии может достичь $ 35 трлн

Суммарный ущерб, нанесенный пандемией мировой экономике может к 2025 году достичь $ 35 трлн, рассчитал эксперт Уорик Маккиббин из Института Брукингса и Австралийского национального университета.В источнике
С чего всё началось
Сейчас мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии коронавируса, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, пишет
 Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
РБКвчера в 19:38
Подробнее о событии
Lenta.ru

Оценены мировые траты на спасение экономики

Lenta.ruвчера в 03:23
ТАСС

Bloomberg: восстановление мировой экономики после пандемии может замедлиться

ТАССвчера в 03:22
Росбалт

Эксперты: Отказ от «коронавирусных» мер поддержки может замедлить восстановление мировой экономики

Росбалтвчера в 20:53
Коммерсантъ

Bloomberg: пандемия может обойтись мировой экономике к 2025 году в $35 трлн

Коммерсантъвчера в 00:39
ИА Красная Весна

Мировую экономику спасут вакцина и меры господдержки — эксперты Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 22:47
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Газета.Ruвчера в 01:23
РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБКвчера в 19:38

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Ведомостивчера в 06:47
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Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом «Беслан»

Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал соблюдения при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости02:52
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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
RT на русском02:38
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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«Умолял много лет»: Дженсен Эклс заберет «детку» со съемок «Сверхъестественного» после финала

В недавнем интервью Digital Spy актер, полюбившийся фанатам в роли Дина Винчестера, признался, что ему пришлось долгие годы умолять шоураннеров, чтобы они позволили ему увезти вещицу, «на которую он положил глаз с первого дня».
Popcornnews.ru02:20

В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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В бундестаге назвали большой ошибкой возможную остановку Nord Stream 2

Берлин, 8 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Отказ Германии от реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным грозит прекращением энергетического сотрудничества с Россией и явится большой ошибкой.
REGNUM02:31
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