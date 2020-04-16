Коронавирус

ИзвестияИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.
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с чего всё началось

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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Какие области экономики РФ могут потерять из-за коронавируса 18 трлн

РЕН ТВ01:41

Ущерб для российской экономики от коронавируса может составить 17,9 трлн рублей

Газета.Ru01:29

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Известиявчера в 17:10

Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн

РБКвчера в 21:44

Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 19:11

«Известия»: ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18 трлн рублей

ТАССвчера в 19:04

СМИ: российская экономика может потерять из-за эпидемии 17,9 триллиона рублей

Московский Комсомолец00:36
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
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Политика

СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
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Общество

Аксенов пообещал отправить полмиллиона крымчан в санатории

В случае победы над коронавирусом Полмиллиона крымчан могут направить в санатории за счет бюджета после победы над коронавирусом.
SM News вчера в 16:17
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Армия и оружие

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Газета.Ru 01:43
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,6K
Экономика

Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
3,2K
Общество

Вводится учёт приезжающих в Ростовскую область из других регионов

Сообщается, что с 16 апреля жители, которые прибудут на территорию Ростовской области будут обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию.
Ugpressa.ru вчера в 15:20
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
7
Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

RT на русском вчера в 23:26
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Политика

Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
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Происшествия

На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов

Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
8
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
1K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Общество

Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера

НИА-Кузбасс вчера в 20:23
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Кино

Marvel опубликовала тизер последнего сезона "Агентов Щ.И.Т."

Премьера седьмого сезона состоится 27 мая 2020 года.
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество

Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

Примерно 38% экипажа французского атомного авианосца «Шарль де Голль» заражены коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 14:52
28
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Общество

В Красноярском крае внедряют систему электронных пропусков

На время действия ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса Власти Красноярского края начали в тестовом режиме внедрять систему электронных пропусков.
Inc-news.ru вчера в 23:51
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Здоровье

Двое сотрудников саратовской тюрьмы заражены коронавирусом

Сразу два сотрудника тюрьмы в Балашове Саратовской области заражены коронавирусной инфекцией - один из руководителей и инспектор учреждения.
Взгляд-инфо 02:03
2
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
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Политика

Украина и ДНР обменялись пленными

В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
14
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ вчера в 00:24
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Движение нефтяных цен вниз, наметившееся накануне, продолжилось и сегодня — сейчас ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоят около 28,5 долларов за баррель.
Эхо Москвы вчера в 05:04
1
Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
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