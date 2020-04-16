Коронавирус
ИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.
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с чего всё началось
Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.Известиявчера в 17:01
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СМИ: российская экономика может потерять из-за эпидемии 17,9 триллиона рублей
Московский Комсомолец00:36
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Энергетика
Нефть дешевеет на 1,5-6% на данных о росте ее запасов в США
Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона баррелей.
ПРАЙМ вчера в 13:01
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
В Москве умерли семь заболевших коронавирусом
В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
Газета.Ru вчера в 17:18
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости вчера в 08:53
Здоровье
Ответ Тегнелля на резкую критику в DN: принципиальные ошибки (SVT, Швеция) (SVT)
Тегнелль: показатели смертности ошибочные Департаменту общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегнелль начал с категорического опровержения того, что департамент якобы не работает над стратегией.
ИноСМИ вчера в 10:22
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Финансы
ЦБ: средняя ставка по вкладам в российских банках растет
Средняя ставка по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов и вкладов, выросла в первой декаде апреля на 0,05% до 5,43% против 5,38% в третьей декаде марта, сообщает Банк России.
Вести.Ru вчера в 05:22
Общество
Главврач подвёл итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке
Проценко подвёл итоги 45 дней работы в Коммунарке. За эти дни там прошли лечение 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписаны.
REGNUM 01:20
Игры
PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике
iXBT.com 14 апреля в 06:01
Общество
Коронавирус охватил 20 территорий Нижегородской области
Коронавирусная инфекция охватила 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Newsroom24 вчера в 16:03
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14 апреля в 14:15
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в «звездный госпиталь»
Певицу России Надежду Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в Красногорске.
DailyShow.Ru вчера в 18:54
Здоровье
Названы самые смертельные болезни для россиян
Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания.
Известия 00:55
Политика
Трамп заявил о преодолении пика новых случаев заражения SARS-CoV-2
Вашингтон, 16 апреля 2020, 01:13 — REGNUM Пик появления новых случаев инфицирования коронавирусом пройден в США, заявил американский президент Дональд Трамп 15 апреля на брифинге.
REGNUM вчера в 18:13