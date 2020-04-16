Коронавирус

ИзвестияИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать540
с чего всё началось

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Какие области экономики РФ могут потерять из-за коронавируса 18 трлн

РЕН ТВ01:41

Ущерб для российской экономики от коронавируса может составить 17,9 трлн рублей

Газета.Ru01:29

«Известия»: ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18 трлн рублей

ТАССвчера в 19:04

Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн

РБКвчера в 21:44

Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 19:11

СМИ: российская экономика может потерять из-за эпидемии 17,9 триллиона рублей

Московский Комсомолец00:36

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Известиявчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

Общественное телевидение России вчера в 13:37
19
Политика

СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
13
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,6K
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира

Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
98
Общество

В Москве пассажиры проходят в метро без проверки пропусков

ТАСС 01:08
174
Энергетика

Нефть дешевеет на 1,5-6% на данных о росте ее запасов в США

Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона баррелей.
ПРАЙМ вчера в 13:01
Космос

При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит

Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
643
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
469
Общество

В Москве умерли семь заболевших коронавирусом

В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
Газета.Ru вчера в 17:18
310
Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
17
Экономика

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости вчера в 08:53
159
Здоровье

Ответ Тегнелля на резкую критику в DN: принципиальные ошибки (SVT, Швеция) (SVT)

Тегнелль: показатели смертности ошибочные Департаменту общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегнелль начал с категорического опровержения того, что департамент якобы не работает над стратегией.
ИноСМИ вчера в 10:22
20
Армия и оружие

США заявили об испытании Россией ракеты против спутников

«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
265
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Общество

Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»

Евразия Daily 00:51
25
Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
6
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
175
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
3,4K
Финансы

ЦБ: средняя ставка по вкладам в российских банках растет

Средняя ставка по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов и вкладов, выросла в первой декаде апреля на 0,05% до 5,43% против 5,38% в третьей декаде марта, сообщает Банк России.
Вести.Ru вчера в 05:22
2
Общество

Главврач подвёл итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке

Проценко подвёл итоги 45 дней работы в Коммунарке. За эти дни там прошли лечение 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписаны.
REGNUM 01:20
66
Игры

PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике

iXBT.com 14 апреля в 06:01
2
Общество

Коронавирус охватил 20 территорий Нижегородской области

Коронавирусная инфекция охватила 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Newsroom24 вчера в 16:03
73
Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
473
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
30
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14 апреля в 14:15
512
Шоу-бизнес

Шоумен Александр Гудков собирается жениться

Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
17
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в «звездный госпиталь»

Певицу России Надежду Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в Красногорске.
DailyShow.Ru вчера в 18:54
16
Здоровье

Названы самые смертельные болезни для россиян

Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания.
Известия 00:55
1
Политика

Трамп заявил о преодолении пика новых случаев заражения SARS-CoV-2

Вашингтон, 16 апреля 2020, 01:13 — REGNUM Пик появления новых случаев инфицирования коронавирусом пройден в США, заявил американский президент Дональд Трамп 15 апреля на брифинге.
REGNUM вчера в 18:13
80
Как работают Яндекс.Новости?
Главное