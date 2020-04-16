Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.

с чего всё началось

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

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