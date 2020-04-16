Коронавирус
ИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.
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Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.Известиявчера в 17:01
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СМИ: из-за коронавируса Россия может потерять почти 18 трлн рублей
Московский Комсомолецвчера в 19:22
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У умершего от пневмонии жителя Сахалина не выявили коронавирус
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Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
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Бэнкси представил созданную во время самоизоляции работу
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РИА Новости вчера в 10:56
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В Москве задержан стрелок с Окской улицы
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Российская газета вчера в 15:31
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The New York Times, автор которой обвинил президента России Владимира Путина в «дезинформации» в отношении системы здравоохранения США на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:50
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Экономика
В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты
Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 14 апреля в 08:19
Здоровье
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Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
Политика
Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
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Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
РИА Новости вчера в 18:49
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WomanHit.ru вчера в 12:09
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Психиатры рассказали о психоневрологических последствиях коронавируса
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News.ru вчера в 23:53
Экономика
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.
РБК 00:00
Здоровье
Врач назвал симптомы коронавируса, при которых надо вызывать скорую
Алексей Живов, главный врач Ильинской больницы в Подмосковье, рассказал, в каких случаях нужно вызывать «Скорую помощь» при подозрении на коронавирус.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Происшествия
Землетрясение произошло под Новосибирском
REGNUM вчера в 23:14
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости вчера в 16:35
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов России отказаться от госэкзаменов
Российские вузы имеют право самостоятельно решать вопрос о форме сдачи государственной итоговой аттестации в соответствии с установленными образовательными стандартами и могут отказаться от проведения госэкзаменов, напомнили в Минобрнауки России.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58