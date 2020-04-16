Коронавирус
ИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.
Читать в источнике
Оценить258
с чего всё началось
Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: российская экономика может потерять из-за эпидемии 17,9 триллиона рублей
Московский Комсомолец00:36
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
Российские военные врачи начали лечить больных коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
Москва, 15 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Нулевым российским пациентом с выявленным коронавирусом был мужчина средних лет, прилетевший в Москву из Милана.
REGNUM вчера в 08:18
Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
Открытый Нижний вчера в 11:04
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Кузбассе выросло до 19
Количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе выросло до 19, следует из сообщения в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости вчера в 00:49
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс вчера в 20:23
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Общество
В Башкирии смягчили режим повышенной готовности
Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности».
ProUfu.ru 00:27
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
Авто
Эксклюзив по цене Lada Vesta: самые дикие автомобили, которые продаются в России
Машина успела поучаствовать в международном ралли солнцемобилей «Тур де сол» в Швейцарии и нескольких экологических пробегах в России.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Космос
Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид
Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий вчера в 14:24
Экономика
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.
РБК 00:00
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Авто
Haval раскрыл комплектации внедорожника Haval H5 для России
Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», внедорожник Haval H5 предложат у нас в двух комплектациях: Elite и Premium.
Тарантас Ньюс вчера в 05:43
Футбол
Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:53
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости 14 апреля в 21:33
Экономика
Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего
Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что Алтайский край станет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего.
АМИТЕЛ 00:29
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
Футбол
Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество
Аптекам разрешили продавать тканевые маски
Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
Vademecum вчера в 10:35
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье
Замглавы Хакасии: Коронавирус не щадит никого
В начале недели в Хакасии было зарегистрировано 12 случаев коронавируса, к середине это число достигло 26.
ИА Хакасия вчера в 23:25