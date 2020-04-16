Коронавирус

ИзвестияИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Убытки в производстве продуктов питания и табака составят всего 3,9%, сельское и лесное хозяйства, рыболовство потеряют 5,1%, добыча полезных ископаемых — 6,6%. По мнению аналитиков, власти не допустят такого значительного ущерба и будут предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.
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с чего всё началось

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.
Известия17:10

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Аналитики подсчитали возможные экономические потери России из-за коронавируса

Life.ru19:37

Экономика РФ потеряет из-за коронавируса 18 триллионов рублей

РЕН ТВ18:55

СМИ: из-за коронавируса Россия может потерять почти 18 трлн рублей

Московский Комсомолец19:22

Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ru19:11

«Известия»: ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18 трлн рублей

ТАСС19:04

Ущерб для российской экономики от пандемии коронавируса может составить 18 трлн рублей

Znak.com19:24

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Известия17:10
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Футбол

Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ

Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).
Piter.tv 03:51
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Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Футбол

Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016

Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Общество

Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными

За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.
Известия 10:13
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Политика

Лавров рассказал, что думает о теориях возникновения коронавируса

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что теории происхождения эпидемии коронавируса стоит рассматривать серьезно, без эмоций, путем сопоставления фактов.
РЕН ТВ 12:28
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала детское фото

На фото Ирина Шейк в 14 лет instagram / @ irinashayk На архивной фотографии девятнадцатилетней давности Шейк позирует на фоне фонтана в яркой короткой футболке и светлых широких джинсах.
Inc-news.ru 16:48
Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета 09:05
Киберспорт

EA продолжает тизерить анонс по Crysis

Игромания.ру вчера в 13:55
Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Общество

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
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Общество

Как отмечали Пасху на Руси: Делаем добрые дела и готовим куличи

КП - Екатеринбург 12:00
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Здоровье

Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые

По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
4
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
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Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
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Армия и оружие

ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35

Московский Комсомолец 18:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей

Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
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Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
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Кино

Первые два фильма из проекта «Дау» Хржановского стали доступны онлайн

Главной героиней первого фильма становится буфетчица Наташа, которая переживает разочарования в жизни и в любви.
ТАСС 13:11
1
Армия и оружие

В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»

Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело вчера в 04:11
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Футбол

«Шахтер» запускает собственный телеканал

Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
Soccer.ru вчера в 12:23
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
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Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
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Здоровье

Число инвалидов может возрасти в России после эпидемии коронавируса

Результатом окончания эпидемии коронавируса в России может стать увеличение числа страдающих фиброзом легких.
Пятый канал вчера в 22:49
16
Здоровье

Академик РАН: Коронавирус может проникать в организм человека с едой

В тоже время вирус может проникать внутрь организма человека во время еды или через прикосновения к лицу.
Российская газета вчера в 09:01
19
Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

Назван симптом китайского коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую. Об этом сообщает интернет-издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:14
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Политика

Трамп обвинил ВОЗ в халатности и приостановил финансирование

Трамп считает, что США должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность за свои рекомендации.
Общественное телевидение России 01:25
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Общество

В Приморье закрыли поселок из-за двух заразившихся коронавирусом

В поселке Подъяпольское в Приморском крае закрыли въезд и выезд из-за двух местных жителей, зараженных коронавирусом.
Известия 08:53
Экономика

НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом

Подоходный налог в 13% предложили отменить депутаты Госдумы для россиян, которые имеют низкий доход.
Политика Сегодня вчера в 22:34
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