Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.

с чего всё началось

Убытки в производстве продуктов питания и табака составят всего 3,9%, сельское и лесное хозяйства, рыболовство потеряют 5,1%, добыча полезных ископаемых — 6,6%. По мнению аналитиков, власти не допустят такого значительного ущерба и будут предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

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