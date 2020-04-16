Коронавирус
ИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Убытки в производстве продуктов питания и табака составят всего 3,9%, сельское и лесное хозяйства, рыболовство потеряют 5,1%, добыча полезных ископаемых — 6,6%. По мнению аналитиков, власти не допустят такого значительного ущерба и будут предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.
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Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.Известия17:10
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Результатом окончания эпидемии коронавируса в России может стать увеличение числа страдающих фиброзом легких.
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