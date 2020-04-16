Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
ИзвестияИзвестия
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
РЕН ТВ
  • РЕН ТВ
  • Газета.Ru
  • Mockva.ru
  • Известия
  • ФАН
  • Сиб.фм
  • Life.ru
Смотрите также
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.В источнике
Оценить
8
12
С чего всё начиналось
alt

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Известия 17:01
Подробнее о событии
alt

Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ru 19:11
alt

Экономисты прогнозируют ущерб экономике России на 18 трлн рублей

Газета.Ru 19:41
alt

СМИ: из-за коронавируса Россия может потерять почти 18 трлн рублей

Московский Комсомолец 19:22
реклама
Главное