Коронавирус

ИзвестияИзвестияУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.
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с чего всё началось

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Известия17:01

Подробнее о событии

Экономисты прогнозируют ущерб экономике России на 18 трлн рублей

Газета.Ru19:41

СМИ: из-за коронавируса Россия может потерять почти 18 трлн рублей

Московский Комсомолец19:22

Ущерб для российской экономики от пандемии коронавируса может составить 18 трлн рублей

Znak.com19:24

«Известия»: ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18 трлн рублей

ТАСС19:04

Экономика РФ потеряет из-за коронавируса 18 триллионов рублей

РЕН ТВ18:55

Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ru19:11

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Известия17:10
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Общество

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Милосердие.ru 17:00
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
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Финансы

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
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Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
1,2K
Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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Общество

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
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Игры

Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal

На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний 15:00
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Футбол

Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016

Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Технологии

Хакеры выставили на продажу тысячи аккаунтов Zoom

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB обнаружила, что в даркнете появились объявления о продаже 4,2 тыс. аккаунтов сервиса для видеоконцеренций Zoom, из которых 31 принадлежит пользователя в домене .ru.
Коммерсантъ вчера в 08:40
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Политика

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ 11:37
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Здоровье

США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года

Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com 13:57
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
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Армия и оружие

РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском 17:59
Кино

Marvel опубликовала тизер последнего сезона "Агентов Щ.И.Т."

Премьера седьмого сезона состоится 27 мая 2020 года.
Газета.Ru 06:27
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
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Происшествия

Следком Якутии проверит действия врача, распространившую фейк-ньюс

В социальных сетях республики распространилась аудиозапись, в которой врач станции скорой помощи утверждала, что коронавирусная инфекция проникла в Медицинский центр (РБ №1) и что у персонала и других пациентов, контактировавшего с пациентом, не было средств защиты.
Аргументы и Факты - Якутия 21:06
Космос

Команда Curiosity стала управлять марсоходом из дома

Команда сотрудников NASA, которая управляет марсоходом Curiosity, всегда работала на удаленке с учетом расстояния от Земли до Марса.
Телеканал 360° 09:01
Технологии

Российские ученые предложили внести кефир в рацион космонавтов

Российские ученые НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России предлагают добавить в рацион космонавтов приготовленный в космосе кисломолочный продукт, похожий по составу на кефир, сообщает информагентство РИА «Новости».
МИР 24 20:46
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг

Иокогама, Япония, 16 апреля 2020, 03:04 — REGNUM Японские таможенники обнаружили крупную партию кокаина весом 700 килограммов на одном из судов в порту Иокогамы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:04
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Политика

США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний

США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
1
Игры

Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года

RuNews24.ru вчера в 01:39
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 03:00
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Здоровье

4 новых случая заболевания коронавирусом подтвердились в Приморье

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в Приморском крае подтвердилось ещё 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
АиФ Владивосток 21:09
Шоу-бизнес

Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой

Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru 13:09
5
Экономика

МВФ прогнозирует обвал экономики России на 5,5%

Оценка перспектив российской экономики в версии МВФ оказалась более жесткой, чем у Всемирного банка, который ранее представил свой прогноз: в 2020 году ВВП России снизится на 1% (в декабре ожидался рост на 1,6%), а при совсем неблагоприятном сценарии - на 2,2%. Российская экономика зависит от цен на нефть.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Происшествия

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 18:38
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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