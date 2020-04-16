Коронавирус
Газета.RuУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
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Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.Известиявчера в 17:01
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СМИ: российская экономика может потерять из-за эпидемии 17,9 триллиона рублей
Московский Комсомолец00:36
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
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В России зафиксировали снижение цен на бензин
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Официальный отечественный сайт компании Xiaomi сообщил о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.
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На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
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Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что проверки пропусков переведут в автоматический режим, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и очередей.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
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Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Назван способ предотвратить осложнения со стороны легких при COVID-19
Доктор отметил, что у пациентов с острыми заболеваниями легких, почечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца низкий уровень EcSOD в организме.
Medical Note 01:46
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Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
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Уволился главврач тюменского обсерватора «Градостроитель»
72.ru со ссылкой на неназванный источник сообщает, что главврача сняли с должности вчера, 15 апреля, приказом департамента здравоохранения Тюменской области.
Znak.com 02:25
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В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
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РБК вчера в 13:01
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Реальное время 02:28
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
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Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
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Известия вчера в 18:52
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на бизнесмена
Уголовное дело возбуждено после покушения на генерального директора строительной фирмы в Петербурге, которого нашли на обочине с ножевым ранением шеи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:25
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
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Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
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Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57