Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
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с чего всё началось

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Газета.Ru02:57

«Известия»: ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18 трлн рублей

ТАССвчера в 19:04

СМИ: российская экономика может потерять из-за эпидемии 17,9 триллиона рублей

Московский Комсомолец00:36

Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн

РБКвчера в 21:44

Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 19:11

Какие области экономики РФ могут потерять из-за коронавируса 18 трлн

РЕН ТВ01:41

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Известиявчера в 17:10
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,2K
Энергетика

Мировые цены на нефть Brent растут после сильного падения накануне

Стоимость июньских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent восстанавливается после сильного падения в ходе предыдущей сессии, когда они подешевели до минимума 1 апреля.
Экономика сегодня 02:35
3
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Общество

В Кузбассе выявили четыре новых случая коронавируса

У четырех пациентов Кемеровской области подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ Новосибирск 00:34
4
Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня вчера в 03:20
24
Гаджеты

На смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 в России снижена цена

Официальный отечественный сайт компании Xiaomi сообщил о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.
OAnews 01:30
1
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
7
Здоровье

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
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Происшествия

Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко выступил с докладом в Законодательном собрании региона.
КП - Иркутск вчера в 07:14
11
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава поправилась на 10 килограммов

Екатерина впервые призналась, что полгода сидела на гормональных препаратах и поправилась на 10 килограммов.
Собеседник вчера в 12:34
Общество

Власти Москвы разъяснили процедуру проверки пропусков в транспорте

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что проверки пропусков переведут в автоматический режим, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и очередей.
РИА Новости 01:48
1K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

RT на русском вчера в 23:26
123
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
55
Здоровье

Назван способ предотвратить осложнения со стороны легких при COVID-19

Доктор отметил, что у пациентов с острыми заболеваниями легких, почечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца низкий уровень EcSOD в организме.
Medical Note 01:46
Экономика

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
445
Общество

Уволился главврач тюменского обсерватора «Градостроитель»

72.ru со ссылкой на неназванный источник сообщает, что главврача сняли с должности вчера, 15 апреля, приказом департамента здравоохранения Тюменской области.
Znak.com 02:25
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Экономика

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна 14 апреля в 07:38
3,2K
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,6K
Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия "Коммунисты России" потребовала прекратить показ сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.
Реальное время 02:28
271
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,3K
Общество

Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России

Капитал страны вчера в 12:51
1,4K
Общество

В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
7
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на бизнесмена

Уголовное дело возбуждено после покушения на генерального директора строительной фирмы в Петербурге, которого нашли на обочине с ножевым ранением шеи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:25
1
Политика

Украина и ДНР обменялись пленными

РБК 02:37
85
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Общество

Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК вчера в 14:27
Общество

Число территорий с коронавирусом увеличилось в Нижегородской области

15 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень соответствующих территорий, где за последние 14 дней подтверждены случаи коронавирусной инфекции.
Нижний сейчас вчера в 23:28
76
Политика

Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
4,8K
Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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