Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
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с чего всё началось

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 19:11

Экономисты предрекли безработицу свыше 15 млн россиян из-за коронавируса

Московский Комсомолец04:30

Какие области экономики РФ могут потерять из-за коронавируса 18 трлн

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Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн

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Эксперты оценили ущерб российской экономике от коронавируса

РИА Новости04:30

«Известия»: ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18 трлн рублей

ТАССвчера в 19:04

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Известиявчера в 17:10
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Общество

За сутки в Ростовской области у 41 человека выявили коронавирус

В Ростовской области зарегистрировано 145 инфицированных. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.
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Экономика

Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 млрд долларов

По последним данным, правительство Республики Беларусь решило запросить у Европейского банка реконструкции и развития до 1 млрд долларов США.
Военное обозрение 05:13
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Футбол

Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель".
Soccer.ru вчера в 01:50
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Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
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Игры

Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted

Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
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Общество

В Севастополе выявили четыре случая заражения коронавирусом

Севастополь, 16 апреля 2020, 12:06 — REGNUM В Севастополе подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:06
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Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.
Известия 03:50
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
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Экономика

На Азиатско-Тихоокеанский банк претендуют четыре покупателя

ЦБ сообщил, что 15 апреля закончил прием заявок о намерении принять участие в покупке акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), подано четыре заявки.
Ведомости 04:32
Происшествия

В Туле силовики пришли с обыском к анархистам

Как сообщила Cафонова «ОВД-Инфо», к ним в квартиру пришли силовики. Она уточнила, что дома находится только ее муж.
Медиазона 03:41
Армия и оружие

РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага

Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
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Происшествия

Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 14 апреля в 02:59
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Общество

В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
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Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
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Энергетика

Нефть дешевеет на 1,5-6% на данных о росте ее запасов в США

Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона баррелей.
ПРАЙМ вчера в 13:01
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Единоборства

Турнир UFC 249 может пройти 9 мая

UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv вчера в 03:31
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Авто

«Литфонд» проведет торги по продаже необычных автомобилей

18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги сразу несколько необычных автомобилей.
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Общество

В России за сутки заразились коронавирусом почти 3,5 тыс. человек

Общее число зараженных составляет 27 938 человек, сообщает оперштаб. С начала эпидемии в России умерли 232 больных COVID-19.
РБК 03:48
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Политика

В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ

В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
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Общество

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

Известия вчера в 22:15
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Армия и оружие

Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка»

Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".
Вести.Ru 05:08
Происшествия

В Дагестане застрелили водителя, открывшего огонь по силовикам

Водитель открыл стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки он был ликвидирован.
Российская газета 03:52
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