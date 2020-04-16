Коронавирус
Газета.RuУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Читать в источнике
Оценить509
с чего всё началось
Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Общество
За сутки в Ростовской области у 41 человека выявили коронавирус
В Ростовской области зарегистрировано 145 инфицированных. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.
Южная служба новостей 03:56
Экономика
Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 млрд долларов
По последним данным, правительство Республики Беларусь решило запросить у Европейского банка реконструкции и развития до 1 млрд долларов США.
Военное обозрение 05:13
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Марсель»
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель".
Soccer.ru вчера в 01:50
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
Общество
В Севастополе выявили четыре случая заражения коронавирусом
Севастополь, 16 апреля 2020, 12:06 — REGNUM В Севастополе подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:06
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.
Известия 03:50
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
Экономика
На Азиатско-Тихоокеанский банк претендуют четыре покупателя
ЦБ сообщил, что 15 апреля закончил прием заявок о намерении принять участие в покупке акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), подано четыре заявки.
Ведомости 04:32
Происшествия
В Туле силовики пришли с обыском к анархистам
Как сообщила Cафонова «ОВД-Инфо», к ним в квартиру пришли силовики. Она уточнила, что дома находится только ее муж.
Медиазона 03:41
Армия и оружие
РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага
Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 14 апреля в 02:59
Общество
В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек
14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
Энергетика
Нефть дешевеет на 1,5-6% на данных о росте ее запасов в США
Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона баррелей.
ПРАЙМ вчера в 13:01
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv вчера в 03:31
Авто
«Литфонд» проведет торги по продаже необычных автомобилей
18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги сразу несколько необычных автомобилей.
Автоновости дня 05:14
Общество
В России за сутки заразились коронавирусом почти 3,5 тыс. человек
Общее число зараженных составляет 27 938 человек, сообщает оперштаб. С начала эпидемии в России умерли 232 больных COVID-19.
РБК 03:48
Политика
В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Общество
Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Армия и оружие
Российские военные получили первую сверхмощную пушку «Малка»
Вооруженные силы России получили первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".
Вести.Ru 05:08
Происшествия
В Дагестане застрелили водителя, открывшего огонь по силовикам
Водитель открыл стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки он был ликвидирован.
Российская газета 03:52