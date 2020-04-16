Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУщерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
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с чего всё началось

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн

Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн

РБКвчера в 21:44

Экономисты предрекли безработицу свыше 15 млн россиян из-за коронавируса

Московский Комсомолец04:30

Какие области экономики РФ могут потерять из-за коронавируса 18 трлн

РЕН ТВ01:41

Эксперты оценили ущерб российской экономике от коронавируса

РИА Новости04:30

Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 19:11

«Известия»: ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18 трлн рублей

ТАССвчера в 19:04

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Известиявчера в 17:10
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
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Шоу-бизнес

Шоумен Александр Гудков собирается жениться

Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
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Общество

В Самарской области предложили продлить режим самоизоляции

Самара, 16 апреля 2020, 08:21 — REGNUM Рассмотреть возможность продления режима самоизоляции до 30 апреля текущего года в Самарской области рекомендовала областной руководитель Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 01:21
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Происшествия

Лишь у 15 зараженных мигрантов из хостела в Ленобласти есть симптомы

По словам чиновника, мобильный палаточный госпиталь был установлен на территории хостела не случайно.
REGNUM вчера в 06:47
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Футбол

Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель".
Soccer.ru вчера в 01:50
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Экономика

Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
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Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
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Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в творожной массе

РБК 04:44
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Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Общество

3 448 россиян заразились коронавирусом за прошедшие сутки

На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек.
АМИТЕЛ 04:29
8
Общество

В Крыму за сутки выявили более 200 нарушителей самоизоляции

Протоколы за нарушение начали выписывать после 14:00. До настоящего времени выявлено уже более 200 нарушителей.
Pravda.Ru 03:46
7
Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
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Наука

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Пекин, 16 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Версия об искусственном происхождении коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
REGNUM 04:31
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Космос

Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид

Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий вчера в 14:24
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
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Шоу-бизнес

Тяжелобольную Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

StarHit.ru 02:20
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Происшествия

В Кирове умерли две женщины с коронавирусом

В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
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Общество

Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
7
Здоровье

Найден способ избежать осложнений при заражении коронавирусом

ТВ Центр 03:23
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Армия и оружие

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.
РИА Новости 02:05
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
38
Происшествия

В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса

В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.
Российская газета 04:35
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Музыка

«Банальные ворюги»: Разин обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже песен

Андрей Разин заявил, что Алла Пугачева и Валерий Леонтьев без его ведома и согласия использовали его песни.
Shraibikus News 04:27
8
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
Газета.Ru 03:40
251
Общество

Количество выявленных случаев коронавируса в Кузбассе выросло до 23

На 11.00 четверга, 16 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 23.
Кузбасс 00:30
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Здоровье

В Карсун направлен «Медицинский спецназ»

Ульяновская правда 00:58
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