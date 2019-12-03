Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУщерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
Коммерсантъвчера в 18:09

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Ущерб «Аэрофлота» от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

Интерфакс06:02

Защите пилота сгоревшего SSJ 100 отказали в возобновлении расследования

ТАСС03:53

Семьи погибших вступились за пилота, обвинённого в крушении SSJ в Шереметьево

Life.ru04:37

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru03:10

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Газета.Ru03:03

Пилот стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе SSJ 100

Коммерсантъ00:58

Родные жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве не согласны с выводами СК

Говорит Москва04:14
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
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Экономика

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Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
ФАН 04:43
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
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В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
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В России 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе

Lenta.ru 05:48
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Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Смена времени года не повлияла на внимание и скорость реакции полосатых мышей

Африканские полосатые мыши (Rhabdomys pumilio) остаются одинаково внимательными и быстро реагируют на опасность независимо от смены времени года и связанной с ней ограниченности ресурсов.
N+1 вчера в 07:41
Хоккей

Демченко сменил «Трактор» на «Металлург»

Голкипер Трактора Василий Демченко продолжит карьеру в Металлурге, сообщает официальный сайт Магнитки.
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Верховная Рада решила изменить закон о ГБР

Верховная Рада решила перезагрузить ГБР.
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Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
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Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Игры

Сиквел Marvel’s Spider-Man может выйти в 2021 году

CyberSport.ru 03:08
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус

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Отмечается, что с учетом мнения государственного обвинителя суд принял решение приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Газета.Ru 05:48
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Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
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Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
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Происшествия

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Трамп заявил, что у него нет дедлайна по заключению сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем.
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