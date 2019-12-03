Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.

с чего всё началось

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

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