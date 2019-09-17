Общество

Байкал24Байкал24Ущерб от наводнения в Амурской области превысил 6,4 миллиарда рублей

Губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке оценил ущерб от наводнений этого лета в более чем 6,4 млрд рублей.
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Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы. Как заявляли власти Амурской области, ущерб от паводка в регионе оценили более чем в 6 млрд рублей, из них 1,3 млрд выплачено гражданам в связи с потерей имущества.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 21:04, Вашингтон
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