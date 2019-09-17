Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы. Как заявляли власти Амурской области, ущерб от паводка в регионе оценили более чем в 6 млрд рублей, из них 1,3 млрд выплачено гражданам в связи с потерей имущества.

с чего всё началось

Губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке оценил ущерб от наводнений этого лета в более чем 6,4 млрд рублей.

Ущерб от наводнения в Амурской области превысил 6,4 миллиарда рублей

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