Общество
Байкал24Ущерб от наводнения в Амурской области превысил 6,4 миллиарда рублей
Губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке оценил ущерб от наводнений этого лета в более чем 6,4 млрд рублей.
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Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы. Как заявляли власти Амурской области, ущерб от паводка в регионе оценили более чем в 6 млрд рублей, из них 1,3 млрд выплачено гражданам в связи с потерей имущества.RT на русскомвчера в 10:28
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Амурская область просит выделить 1 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
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