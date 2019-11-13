Общество
ТК ЗвездаУщерб от наводнения в Венеции составил сотни миллионов евро
Рекордные затяжные ливни привели к тому, что уровень воды в итальянском городе достиг 187 сантиметров. Рекордное наводнение в Венеции нанесло ущерб знаменитому итальянскому городу на сотни миллионов евро. Такую предварительную оценку дал мэр города Луиджи Бруньяро.
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Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости 13:44
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
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Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Теннис
Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Коммерсантъ 12:41
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Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
RT на русском 02:20
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Lenta.ru 12:47
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Полит.ру 04:12
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Политика
Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
ТАСС 06:41
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Политика
Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.
Известия 09:27
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал следующего российского чемпиона UFC
Действующий обладатель титула UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, ответил на вопрос о том, кто станет следующим российским чемпионом UFC.
FightTime.ru 12:50
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу о перестрелке на ростовском хуторе
В Ростовской области задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в которой погибли пять человек.
Общественное телевидение России 13:53
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета 13:33
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07