Рекордные затяжные ливни привели к тому, что уровень воды в итальянском городе достиг 187 сантиметров. Рекордное наводнение в Венеции нанесло ущерб знаменитому итальянскому городу на сотни миллионов евро. Такую предварительную оценку дал мэр города Луиджи Бруньяро.

Ущерб от наводнения в Венеции составил сотни миллионов евро

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