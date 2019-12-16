По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

с чего всё началось

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в штабе Северного флота. По словам собеседника издания, стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

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