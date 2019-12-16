Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУщерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в штабе Северного флота. По словам собеседника издания, стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.
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с чего всё началось

Ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара предварительно оценивается в 95 млрд руб

По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.
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Дешевле восстановить или построить новый? За пожар на «Адмирале Кузнецове» заплатят 95 млрд рублей

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