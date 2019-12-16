Происшествия
Lenta.ruУщерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в штабе Северного флота. По словам собеседника издания, стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.Коммерсантъ11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Здоровье
Названы профессиональные заболевания водителей
Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Политика
В Палате представителей проголосуют по импичменту президента США
18 декабря - в среду - в Палате представителей пройдет голосование по 2-м статьям обвинения в отношении американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, передает корреспондент The Moscow Post.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала Собчак, сколько заработала у Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова, которая стала героиней нового выпуска Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», рассказала ведущей, сколько ей удалось заработать благодаря сотрудничеству с продюсером Максимом Фадеевым.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Экономика
Рост ВВП России в ноябре замедлился до 1,6%
Рост ВВП России в ноябре в годовом выражении замедлился до 1,6% с 2,3% в октябре, свидетельствуют данные Минэкономразвития.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Навка: благодарна тренерам Загитовой, что доверили это чудо
13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Кино
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Армия и оружие
Российский лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство
Генерал армии добавил, что "Пересвет" находится на боевом дежурстве с начала декабря нынешнего года "в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
Политика
«Ценный свидетель» по делу МН17 подал в суд на Нидерланды и Украину
Освобожденный в рамках обмена с Россией свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран.
Кино
Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»
Хотя история Рэй напоминает приключения Люка Скайуокера, двигателем сюжета в новой ленте становится скорее не запутанная расстановка сил (как в пятом эпизоде, когда выяснилось, что противником Люка является его же отец), а развитие характеров центральных героев, их внутренняя борьба и личный выбор.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Политика
СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа
Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Культура
Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»
Политика
МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов
Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты есть нельзя перед сном
Известный российский врач-диетолог рассказала, какие продукты лучше не есть перед сном, подчеркнув при этом, что одним из важных факторов здорового сна является правильное питание, информирует Федеральное агентство новостей.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Наука
Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.