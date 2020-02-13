Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.

Игры Quantic Dream официально стала издателем Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, тогда как Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.

Авто Опубликованы первые изображения нового Renault Logan Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.

Здоровье Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы» Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.

Политика США ввели санкции против трех оборонных предприятий России Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

Политика Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.

Общество Василь Лацанич может покинуть «Вымпелком» Акционеры компании готовятся сменить гендиректора В операторе связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») в ближайшее время может смениться руководство.

Экономика «Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".

Экономика АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.