Общество

RT на русскомRT на русскомУщерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
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Траты на ремонт «Адмирала Кузнецова» после пожара могут не ограничиться 300 млн рублей

ТАССвчера в 10:02

Глава ОСК оценил ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

РИА Новостивчера в 10:30

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей

RT на русскомвчера в 10:09

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» превысит 300 млн рублей

Газета.Ruвчера в 10:13

Затраты на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара, вероятно, превысят 300 миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 10:30

В ОСК назвали сумму ущерба горевшему «Адмиралу Кузнецову»

Московский Комсомолецвчера в 10:47

Глава ОСК оценил стоимость возмещения ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Взгляд.рувчера в 10:10
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Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

REGNUM вчера в 12:33
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

РБК 12 февраля в 05:18
Армия и оружие

По Дамаску нанесен ракетный удар

Вести.Ru вчера в 17:34
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Lenta.ru вчера в 22:29
Общество

Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном

Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
REGNUM вчера в 16:57
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, говорится в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 01:13
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Максим Виторган поделился нежным фото с Нино Нинидзе

Популярный российский актер Максим Виторган показал нежное фото со своей избранницей Нино Нинидзе. Сейчас пара проводит отпуск в Омане.
Актуальные Новости вчера в 08:42
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском вчера в 09:53
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru вчера в 00:45
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Общество

Водонаева рассказала о допросе в полиции

РИА Новости вчера в 13:13
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Политика

Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2

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Шоу-бизнес

Невозможно узнать: Адель стала похожа на Ким Кардашьян

Как решили фанаты, некогда дородная Адель теперь напоминает скорее Ким Кардашьян.
7Дней.ру вчера в 09:30
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Политика

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Голос Правды вчера в 17:30
Футбол

Евсеев считает Россию футбольной страной

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заявил, что для него очевиден ответ на вопрос, футбольная ли страна Россия.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Хоккей

«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
ТАСС Спорт вчера в 13:52
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