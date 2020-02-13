Общество
RT на русскомУщерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
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Глава ОСК оценил стоимость возмещения ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Взгляд.рувчера в 10:10
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В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
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Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
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Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заявил, что для него очевиден ответ на вопрос, футбольная ли страна Россия.
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«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
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