Ущерб от пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" превысит 300 млн рублей, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» превысит 300 млн рублей

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