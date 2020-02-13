Общество

Газета.RuГазета.RuУщерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» превысит 300 млн рублей

Ущерб от пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" превысит 300 млн рублей, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Траты на ремонт «Адмирала Кузнецова» после пожара могут не ограничиться 300 млн рублей

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Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены

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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

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Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
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"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

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СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
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Marvel’s Avengers выйдет в Steam

Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
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Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
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В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
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Телеведущий Иван Ургант пошутил на тему возможного появления в Екатеринбурге автономеров с кодом 666 с отказом от строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.
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Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
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Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
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В Амстердаме запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей

Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены с 1 апреля.
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Патруль США убил подростка во время конфликта с гражданскими в Сирии

Российские военные смогли прекратить конфликт, который возник между американскими солдатами и жителями населенного пункта Харбат-Хамо в Сирии, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Родственники отказались от найденных в заброшенном доме в Чите детей

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