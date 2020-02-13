Общество
Газета.RuУщерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» превысит 300 млн рублей
Ущерб от пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" превысит 300 млн рублей, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей
Московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей за отказ перенести личные данные россиян на территорию РФ.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Футбол
В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
Футбол
ЦСКА отказался подписывать контракт с Караевым
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в Steam
Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Происшествия
В Одессе полицейские обокрали офис во время обыска
В Одессе полицейские присвоили себе вещи сотрудников одного из предприятий, в помещении которого проводили обыск.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Культура
Ургант в шутку связал автономера с кодом 666 в Екатеринбурге с отказом горожан от храма в сквере
Телеведущий Иван Ургант пошутил на тему возможного появления в Екатеринбурге автономеров с кодом 666 с отказом от строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Футбол
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Общество
В Амстердаме запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей
Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены с 1 апреля.
Армия и оружие
Патруль США убил подростка во время конфликта с гражданскими в Сирии
Российские военные смогли прекратить конфликт, который возник между американскими солдатами и жителями населенного пункта Харбат-Хамо в Сирии, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.