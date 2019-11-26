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ИзвестияУщерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
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Экс-генпрокурор списал на статистическую погрешность рост преступности в России
Национальная служба новостей07:18
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