Экономика

ИзвестияИзвестияУщерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%

Общий ущерб от преступлений в России с начала 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
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В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

РИА Новости04:47

Генпрокуратура зафиксировала рост преступности и наносимого ей ущерба

Российская газета05:38

Названа сумма ущерба из-за преступлений в России

Lenta.ru05:43

В России стали чаще совершать преступления

URA.Ru05:21

В России выросло число коррупционных преступлений

Взгляд.ру05:10

Ущерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%

Известия07:23

Экс-генпрокурор списал на статистическую погрешность рост преступности в России

Национальная служба новостей07:18
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Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Lenta.ru 07:34
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Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Российская газета 05:44
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В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
УтроNews 07:39
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
ТАСС 07:32
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
RT на русском вчера в 18:44
Спорт

Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом

Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.
BFM.ru 03:48
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета 24 ноября в 23:20
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У Samsung может появиться планшет с гибким дисплеем

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Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru вчера в 07:26
Политика

Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского "ловушкой", из-за которой ему придется сдать национальные интересы.
Интерфакс 06:40
Политика

Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса»

Встреча президента России с руководителями и основными акционерами компании «Яндекс» состоялась несколько дней назад.
REGNUM 05:41
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 24 ноября в 03:59
Армия и оружие

СМИ узнали о поставке Лаосу второй партии танков «Белый орел»

Военное.РФ 06:23
Здоровье

Минздрав: детский трансплантолог Каабак вернется к работе

Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, в результате он и его коллега Надежда Бабченко продолжат работу в центре.
Вести.Ru 07:49
Происшествия

В Приморье раздетый ребёнок убирал со школьной крыши снег

На видеозаписи видно, как раздетый ученик, которого из окна придерживает взрослый человек, лопатой счищает снег с козырька здания.
REGNUM вчера в 00:15
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Газета.Ru вчера в 06:37
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
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Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко планируют завести второго ребенка

Кроме совместного шестилетнего сына Плющенко и Рудковской Александра, у Яны уже есть два взрослых ребенка от первого брака.
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