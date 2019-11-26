Экономика
ИзвестияУщерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
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Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Спорт
МОК попросил Россию предоставить WADA необработанные данные
Международный олимпийский комитет (МОК) просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении на сайте МОК.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ
София Ротару переживает из-за скандала, который разразился в сети после новости о ее возвращении на российскую сцену.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили автомобиль с двумя трупами
Признаков насильственной смерти полицейские не увидели. Днем ранее автомобиль местные жители видел неподалеку от деревни.
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на врача в Псковской областной детской больнице
Врач Псковской детской областной клинической больницы получила ножевое ранение 25 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» отметили прогресс России в экспорте оружия
В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Спорт
Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Финансы
Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Эстония призвала объединиться против агрессии России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.