Экономика

ИзвестияИзвестияУщерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%

Общий ущерб от преступлений в России с начала 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
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В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

РИА Новости04:47

Генпрокуратура зафиксировала рост преступности и наносимого ей ущерба

Российская газета05:38

Названа сумма ущерба из-за преступлений в России

Lenta.ru05:43

В России стали чаще совершать преступления

URA.Ru05:21

В России выросло число коррупционных преступлений

Взгляд.ру05:10

Ущерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%

Известия07:23

Ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15%

DP.RU04:50
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Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.
ТАСС 07:38
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Спорт

МОК попросил Россию предоставить WADA необработанные данные

Международный олимпийский комитет (МОК) просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении на сайте МОК.
РИА Новости 09:15
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ

София Ротару переживает из-за скандала, который разразился в сети после новости о ее возвращении на российскую сцену.
Piter.tv 02:31
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Происшествия

В Ленобласти обнаружили автомобиль с двумя трупами

Признаков насильственной смерти полицейские не увидели. Днем ранее автомобиль местные жители видел неподалеку от деревни.
АБН 08:51
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Происшествия

Мужчина с ножом напал на врача в Псковской областной детской больнице

Врач Псковской детской областной клинической больницы получила ножевое ранение 25 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Псковское агентство информации вчера в 07:35
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Армия и оружие

В «Рособоронэкспорте» отметили прогресс России в экспорте оружия

В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
РИА Новости 01:22
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Кино

«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Аргументы и Факты вчера в 11:27
Спорт

Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Дождь вчера в 14:07
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Актуальные Новости вчера в 10:00
Финансы

Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:47
Политика

Эстония призвала объединиться против агрессии России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Lenta.ru 06:05
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Lenta.ru 07:34
Армия и оружие

ЛНА обнаружила документы боевика из Сирии на позициях террористов ПНС

NewInform 02:37
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
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