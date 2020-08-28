Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в 35 млрд рублей

В настоящее время юридическая группа изучает 56 томов дела о приватизации, которая, по словам главы Башкирии, началась еще в 2007–2008 годах. Возмещение республике ущерба позволит «серьезно анализировать перспективу выкупа оставшейся доли акций БСК у миноритариев», добавил Радий Хабиров.