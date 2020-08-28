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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в 35 млрд рублей

В настоящее время юридическая группа изучает 56 томов дела о приватизации, которая, по словам главы Башкирии, началась еще в 2007–2008 годах. Возмещение республике ущерба позволит «серьезно анализировать перспективу выкупа оставшейся доли акций БСК у миноритариев», добавил Радий Хабиров.В источнике
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Вести.Ru

Ущерб от приватизации БСК оценен в 35 миллиардов рублей

Вести.Ru28 августа в 12:54
Коммерсантъ

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в 35 млрд рублей

Коммерсантъ28 августа в 13:30
ГТРК Башкортостан

В Башкирии представители БСК ответили на вопросы журналистов: эксклюзив «Вестей»

ГТРК Башкортостан28 августа в 13:10
Bash.News

Ущерб от приватизации БСК в Башкирии составил 34 млрд рублей

Bash.News11:50
RT на русском

Глава Башкирии назвал предварительный ущерб от приватизации БСК

RT на русском28 августа в 12:19
Интерфакс

Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб

Интерфакс28 августа в 12:17
Башинформ

Заявление Путина по БСК; появился символ башкиро-татарской дружбы - неделя в Башкирии

Башинформ28 августа в 08:20

Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева, в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, рост которого составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией
RT на русском12:18
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Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

По словам профессора Лондонского университета, специалиста по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджая Шарма, при ожирении, диабете и повышенном давлении заниматься силовыми упражнениями следует минимум три раза в неделю.
Цензуры.Нет06:24
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Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе

Эксперты предполагают, что такие пылевые вихри на Марсе достаточно распространены, однако следить за ними сложно, поскольку наблюдательные возможности ученых ограничены, а сами «пылевые дьяволы» относительно недолговечны.
Популярная механика09:44