Общество
BFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей
Интерфаксвчера в 11:08
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В России страховщикам разрешат поднять тарифы ОСАГО на 10%
В Банке России отметили, что новые правила расчёта стоимости полиса ОСАГО вводятся для тестирования нового подхода к индивидуализации тарифов.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
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По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Владимир Обухов: Цели обратить на себя внимание «Спартака» у меня нет
Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов оценил вероятность возвращения в московский «Спартак».
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
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Гендузи уже две недели не тренируется с «Арсеналом»
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи продолжает отдельно тренироваться от первой команды, пишет The Athletic.Француз уже две недели занимается индивидуально.
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Российская газета вчера в 06:05
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Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию
Риск завоза бубонной чумы в Россию сводится к нулю, поскольку очаги заболевания расположены далеко, а границы из-за КОВИД-19 все еще закрыты.
Evo-rus.com 01:54
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В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 95 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 7 июля выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:12
Здоровье
Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru вчера в 15:16
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В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Общество
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Напомним, в Самарской области был снят режим самоизоляции.
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В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Общество
Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл
Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости 05 июля в 04:30
Политика
Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая
Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Политика
Кировская область намерена присоединиться к проекту по электронному голосованию
Кировская область рассчитывает присоединиться к пилотному проекту по электронному голосованию в сентябре 2020 года.
Первоисточник 05 июля в 10:00
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
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Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Общество
67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц выписаны 35 человек.
Evo-rus.com вчера в 02:15
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Количество погибших из-за наводнения в Японии возросло до 50
Фукуока, Япония, 7 июля 2020, 08:17 — REGNUM Число жертв наводнения в юго-западной части Японии, на острове Кюсю, которое произошло в результате проливных дождей, возросло до 50 человек.
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Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
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Двое фигурантов дела Серебренникова обжаловали приговор
Аргументы и Факты вчера в 10:03
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