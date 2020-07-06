Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

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