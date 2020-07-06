Общество
BFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить283
с чего всё началось
«В том числе вреда, причинённого водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей», — говорится в сообщении.RT на русском10:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:19
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Футбол
В томской футбольной команде «Томь» 3 игрока заразились коронавирусом
Сегодня стало известно, что трое игроков томского футбольного клуба "Томь" заразились коронавирусом.
ИА 1-Line 06:10
Происшествия
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД
Недавно по интернету распространился фрагмент программы «Сто вопросов взрослому», где принимала участие популярная российская певица Лариса Долина.
Discover24 04:09
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии, в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян
Президент России Владимир Путин назвал неясными перспективы открытия европейских границ для российских граждан.
Ведомости 09:13
Общество
Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
Национальная служба новостей 10:20
Происшествия
Чиновников соцзащиты в Воронеже подозревают в мошенничестве на 11 млн
Бюджету Воронежской области причинен ущерб в особо крупном размере – более 11 миллионов рублей.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:01
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Кино
Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»
Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
CyberSport.ru 05:56
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на ядерном объекте Ирана
Газета The New York Times заявляет: это была диверсия со взрывным устройством.
RuNews24.ru 03:24
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26